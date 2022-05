O Marín Futsal remonta e golea o Torcal (2-5)

Remontada e goleada a conseguida polo Marín Futsal este sábado na súa visita ao penúltimo clasificado o Atlético Torcal. O cadro marinense foi todo o intre a remolque ata que apareceron Dani Fleitas, Ceci e Café para sentenciar cun 2-5.

Abriu moi pronto o marcador o cadro local aproveitando un roubo de balón en cancha propia. Ceci e Ale iniciaron un rápido contragolpe que rematou esta última, o balón quedou solto e foi Ceci a que non fallou e conseguiu anotar o 1-0.

Confiado en que podían conseguir a vitoria, o Atlético Torcal foise mostrando cómodo co paso dos minutos, mentres o Marín buscaba facer dano mediante disparos de media distancia que non entraban.

Con todo, aos 11 de xogo a que non fallou foi Mar Fernández. A xogadora marinense culminou unha contra iniciada por Ceci para devolver as táboas ao marcador.

Continuaron pasando os minutos e o Torcal complicábase coa lesión temperá de Ale que aproveitaba o Marín para facerse co dominio. Aos poucos, as locais fóronse repoñendo ata que, case sobre a bucina, Pina anotaba o 2-1 tras un pase longo de Valeria.

A segunda parte comezou con oportunidades en ambas as portería, pero foi o Marín o que soubo anotar de novo a través dunha contra. Envío longo para Ceci que sacou un centro ao segundo pau que rexeitou Tais Álvarez, pero a xogadora do Torcal tivo mala sorte no seu despexe e o esférico coouse no interior da súa propia portería.

Unha vez superado o ecuador e co empate a 2 lucindo no marcador chegou a arrancada final do conxunto marinense. Dani Fleitas tras unha combinación con Café adiantaba ao Marín no duelo, para, por primeira vez ter o dominio total.

Co Marín cómodo, tocáballe mover ficha o técnico local, que optou a cinco minutos de final polo xogo de cinco con Carmen como porteira xogadora. De nada serviu, xa que a catro do final, Ceci anotaba o 2-4 desde o punto de penalti anotaba o 2 a 4 para o Marín e, a dous minutos da conclusión, Café sentenciaba tras un pase de Gaby anotando o 2-5 final.

ATLÉTICO TORCAL (2): Valeria, Eva, Ale, Tais Alves e Ceci (quinteto inicial). Tamén xogaron, Pina, Carmen, Anita, Raquel e Nuria.

MARÍN FS (5): Silvia, Ceci, María León, Café e Pau (quinteto inicial). Tamén xogaron, Gaby, Mar, Dani Fleitas e Adriana

Incidencias: Guadlajaire. Colexiados, Antonio Jesús García Robles e José Antonio Cañas Mañas. Amoestaron a Pina, Carmen, Tais Alves no At. Torcal.

Goles: 1-0, min. 2 Ceci. 1-1, min. 11 Mar Fernández. 2-1, min. 20 Pina. 2-2, min. 27 Tais Alves (propia porta) . 2-3, min. 32 Dani Fleitas. 2-4, min. 36 Ceci (penalti). 2-5, min. 38 Café.