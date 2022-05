O Pontevedra Rugby Club enfrontarase en xuño ao todopoderoso FC Barcelona

Equipo sénior masculino do Pontevedra Rugby Club © Pontevedra Rugby Club

O Pontevedra Rubgy Club vivirá no mes de xuño unha experiencia do todo envexable, e é que viaxarán a Cataluña para enfrontarse ao sempre todopoderoso FC Barcelona.

O seu equipo M16 e actual subcampión galego, o M18 e os sénior tanto feminino como masculino desprazaranse a Barcelona convidados polo club azulgrana.

Este é só un os compromisos que ten pechada a directiva do club pontevedrés, que segue negociando torneos e encontros para os equipos da escola durante esta primeira así como actividades de visibilización do equipo na cidade.

Pero antes de desprazarse a terras catalás, o Día das Letras Galegas, o 17 de maio, xogadores M14, os equipos M16, M18 e os absolutos masculino e femininos do Pontevedra Rugby Club participarán co equipo Valentes de Santiago (club irmán dos de Pontevedra) na Copa Xunta, torneo en formato Seven que organiza o Vigo Rugby Club.