O Galaico despide o 2021 desde o máis alto da natación galega

Victoria del CN Galaico en el campeonato gallego de invierno del 2021 © CN Galaico Antía García, nadadora do CN Galaico © CN Galaico

O Club Natación Galaico proclamouse campión galego absoluto de inverno tras a disputa do campionato durante os días 28, 29 e 30 de decembro en Lugo. O CN Ponteareas e o Pavillón de Ourense acompañaron ao equipo pontevedrés no podio.

As primeiras xornadas foron para as probas femininas nas que tampouco puideron participar Beatriz Gómez nin Nayara Fernández, convalecentes pola Covid-19. Aínda así, as lerezanas impuxéronse con autoridade nas substitucións de 4x100 libre, 4x50 libre, 4x200 libre e acabaron segundas en 4x50 estilos e 4x100 estilos. Son destacables os récords galegos logrados por Antía García en 50 Libres e 50 Bolboreta, así como as mellores marcas galegas de idades de Alicia Bouzas en 200 costas e Gabriela Simón en 100 costas.

Na tarde do segundo día e toda a última xornada competiron os mozos, destacando Daniel Sánchez, Cristian Fernández, Bruno Rey, Juan David Hernández que nadaron a ritmo de medalla por proba. As medallas nas substitucións valeron para asentar a vitoria final na clasificación conxunta e así rematar un primeiro ciclo redondo para o club pontevedrés, que conseguiu o ascenso na Copa de España, o título de campións galegos de longa distancia e o título de campións galegos absolutos de inverno.