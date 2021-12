Intensa xornada de orientación no Pontillón do Castro coa V Woman Raid

A contorna do encoro do Pontillón do Castro acolleu este domingo a V Woman Raid, que comezou ás 10:30 horas e ocupou gran parte da xornada.

A carreira de orientación, organizada polos clubs Habelas Hainas e Xesta Natureza co apoio de programa Muller e Deporte do Consello Superior de Deportes (CSD) e das federacións Española e Galega de Orientación, reuniu a un total de 120 deportistas que gozaron dunha intensa xornada deportiva.

Trekking, BTT, orientación específica OP, pádel surf, zancos e memoria foron as principais competicións nas que participaron os deportistas, destacando case un 50% de participación feminina.