350 atletas participan na VIII Milla Solidaria de Anedia para visibilizar a diabetes

Mesa informativa de Anedia instalada na Praza de España © Concello de Pontevedra

A oitava edición da Milla Solidaria de Anedia reuniu este sábado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva a 350 corredores de todas as idades con motivo da celebración do Día Mundial da Diabetes e con iso demostrar que as persoas que a padecen tamén poden practicar deporte.

A celebración incluíu varias probas entre as 11:00 e as 13:30 horas con atletas de categorías benxamín alevín, infantil, sub-16, sub-18 e absoluto, que tivo como atractivo a participación o vixente subcampión de España Jacobo Adoitar, atleta internacional do Rías Baixas.

Foi unha xornada "ilusionante, inclusiva e innovadora" ademais de "beneficiosa para todos os grupos", destacaron desde a organización, e esperan que en futuras edicións Milla Solidaria poida regresar á Alameda onde se estivo celebrando ata o estalido da pandemia.

Ademais da proba deportiva, Anedia celebrou o Día Mundial da Diabetes con exposicións e charlas con endocrinos e psicólogos en diferentes partes de Galicia co obxectivo de visibilizar esta enfermidade que padecen numerosos adolescentes. Tamén instalaron unha mesa informativa na Praza de España de Pontevedra.