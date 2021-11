Belgrado pasa a testemuña a Pontevedra para a organización do Mundial Sub-23 de loita

Unha delegación do Concello de Pontevedra parte este luns 1 de novembro rumbo a Serbia para recoller a testemuña de Belgrado como sede do Campionato do Mundo Sub-23 de Loita.

Trátase dunha visita ao Mundial que celebrará a capital balcánica entre o 1 e o 7 de novembro que "permitirá revisar sobre o terreo as características e necesidades da organización, co obxectivo de optimizar a experiencia dos deportistas que visiten a nosa cidade o ano que vén", explica o edil de Deportes, Tino Fernández, en referencia ao campionato que se celebrará na Boa Vila en 2022.

Todo esforzo é pouco para Pontevedra, que puxo as súas miras neste deporte para atraer eventos de primeiro nivel no futuro. De feito unha das metas pasa por que "a United World Wrestling convénzase das nosas capacidades e inmellorables instalacións para albergar tamén o Campionato de Europa Cadete en 2023 e o Campionato do Mundo Júnior en 2024 e, por que non, sendo mesmo máis ambiciosos, algunha outra competición internacional en 2025", recoñece Fernández.

A chegada do comité organizar español a Serbia coincidirá ademais coa Asemblea da Federación Internacional, onde precisamente valoraranse as candidaturas dos países para albergar os diferentes eventos continentais e mundiais para os anos 2023 e 2024, entre elas as de Pontevedra.

Ademais do edil de Deportes compoñerán a delegación pontevedresa o presidente da Federación Española de Loita, Francisco Iglesias; o presidente da Federación Galega de Loita, José Luis Olazábal; o adestrador Alexander Kachelaev; o director técnico da Federación Galega, Pablo Pintos; e un técnico do Servizo Municipal de Deportes, David Pérez Araújo.