O Ravachol pesca en Inglaterra as fichaxes de Benjamin Muir e Alexandra Oprisan

O Club Bádminton Ravachol Pontevedra finalizou a confección do plantel que loitará pola permanencia nesta nova aventura na máxima categoría nacional.

A dirección deportiva anunciou as fichaxes do inglés Benjamin Muir e da xogadora romanesa Alexandra Oprisan. Muir é un xogador inglés de 30 anos, que chega á liga española procedente do Hampshire da Premiership, mentres que Oprisan, de 19 anos, procede do conxunto inglés de Surrey. Con estes dous reforzos internacionais, o cadro pontevedrés dá por pechada un persoal que aspira a ser competitiva nunha liga que subiu o nivel nacional.

Jesús Pereiro, director deportivo do club, sinalou ao peche do mercado de fichaxes que "conseguimos formar un equipo moi completo ao poder manter o bloque forte da pasada tempada, ao que sumamos as fichaxes de Jacobo, Ben e Alexandra, polo que esperamos ser competitivos en todas as xornadas e que os calendarios individuais dos deportistas aféctennos o menos posible para así poder lograr a permanencia un ano máis".

A primeira xornada de liga levará ao Ravachol ata Huelva, o próximo día 25, onde se enfrontará ao IES A Orde, equipo campión en 6 das últimas 8 tempadas, o que supoñerá unha primeira proba de lume para o equipo galego