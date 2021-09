A última oportunidade para arrebatar o maillot vermello a Roglic parte desde Sanxenxo

La Vuelta a España © Unipublic / Charly López

A última oportunidade de arrebatar a camisola vermella ao esloveno Primosz Roglic pasa por Pontevedra. Con saída en Sanxenxo e paso pola capital da provincia e final no alto de Herville en Mos, o pelotón afronta a penúltima etapa da rolda española, que finaliza o domingo cunha contrarreloxo na compostelá Praza do Obradoiro.

Pero antes, o líder da Vuelta e mellor contrarreloxista do pelotón debe superar un último escollo para sumar outra Vuelta a España á súa palmarés. O pelotón partirá, en saída neutralizada ás 11.45 horas, desde a praza dos Barcos, no corazón de Sanxenxo, para dar unha volta pola vila de Portonovo e regresar destino a Poio pola PO-308 coa carreira xa lanzada.

O pelotón entrará en Pontevedra pola ponte da Barca ao redor das 12.25 horas, segundo as estimacións dos organizadores aínda que pode haber variacións en función da velocidade dos ciclistas. Na capital pontevedresa, os corredores pasarán Paseo de Colón, San Roque, Avenida de Marín, Manuel do Palacio, María Vitoria Moreno, Avenida de Vigo e Nó do Pino para abandonar o municipio con destino a Ponte Caldelas pola PO-542.

No municipio caldelano, o pelotón cruzarán as localidades de Caritel, Forzáns e Fondo de Vila para internarse xa en Fornelos de Montes. Desde alí dirixiranse cara ao sur pasando por Pazos de Borbén, Porriño, Tui e poñer logo rumbo ao norte cara a Baiona, Gondomar e Mos, onde está situada a meta.

Os expertos auguran unha etapa "moi divertida" con inicio rápido e chairo para penetrarse a continuación nun terreo similar ao das clásicas, con constantes subidas e baixadas e portos tan curtos como duros.

A guinda da pastel espera a 9,7 quilómetros de meta co inicio da ascensión ao Alto de Herville, un porto con rampas que superan o 10 %.