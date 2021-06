O renovado pavillón da ONCE convértese no centro de operacións do taekwondo e a esgrima

Fernández Lores e Tino Fernández visitan, cos presidentes do Mace Sport e a Escola Hungaresa, o renovado pavillón da ONCE © Concello de Pontevedra Fernández Lores e Tino Fernández visitan, cos presidentes do Mace Sport e a Escola Hungaresa, o renovado pavillón da ONCE © Concello de Pontevedra

A Escola Hungaresa e o Mace Sport, clubs de referencia na cidade para a práctica da esgrima e o taekwondo, estrearán a próxima semana unhas novas instalacións remodeladas e adaptadas para a práctica destas disciplinas deportivas. O vello pavillón da ONCE foi obxecto dunha profunda reforma en materia de eficiencia enerxética e renovación de equipamentos que permitirá inauguralo a próxima semana.

"Este pavillón necesitaba unha remodelación urxente para ser un equipamento do século XXI", declarou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, quen puxo en valor tamén outras intervencións na contorna como a urbanización para conectar este espazo co barrio de San Brais, a futura residencia de Amencer-Aspace ou os campos para a práctica de deportes tradicionais como a petanca e a chave.

Tamén recoñeceu o rexedor que tanto o Mace Sport como a Escola Hungaresa "necesitaban unha instalación fixa con toda a tecnoloxía que precisan" e que este pavillón "deixará resolto un espazo de adestramento fixo". E en ton de broma engadiu que "non vai haber escusa para non ter bos resultados deportivos".

O tenente de alcalde e titular de Deportes, Tino Fernández, explicou que a obra serviu para mellorar a eficiencia enerxética do edificio e mellorar a calidade dos espazos de adestramento e competición. O único que falta para inaugurar o novo pavillón é a colocación dun pavimento especial para a práctica destes deportes que absorbe a enerxía dos impactos e reduce as posibilidades de lesión.

"Imos seguir traballando para mellorar e incrementar as instalacións e seguir a ser un exemplo como cidade que ama e practica o deporte", proponse o edil socialista.

Na presentación do pavillón participaron tamén os presidentes de ambos os equipos. Miguel Cortegoso, do Mace Sport, declarou que "onde adestrabamos non tiñamos esa calidade, tiñamos que adestrar dunha maneira e competir doutra. E iso non axudaba. Aquí imos adestrar con todas as opcións que temos nun campionato e o nivel mellorará. Pero o que queremos é seguir medrando como club".

Pola súa banda, Adrián Cubela, que dirixe a Escola Hungaresa, quixo destacar que este novo pavillón achegará "moita máis calidade e comodidade aos adestramentos, por no falar da competición. Agora estamos na obriga de apretar duro sobre todo despois do ano e medio que levamos, no que polo menos conseguimos manter á xente adestrando. Isto servirá como acicate para renovar enerxías e adestrar con máis forza".