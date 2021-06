Lydia Pérez viaxa a Suecia como 'sparring' olímpica

Tokyo 2021 non serán os Xogos Olímpicos de Lydia Pérez Touriño, pero a pontevedresa non desiste no seu empeño e xa mira cara a París 2024 nun ciclo máis curto do habitual.

Por ese motivo calquera experiencia internacional suma, aínda que só sexa de preparación.

Con esa idea a deportista do Club Loita Pontevedra desprazouse ata Suecia para facer de 'sparring' a Sofía Mattson, que si competirá en Xapón.

Esta invitación demostra o nivel de Lydia Pérez, que pelexou ata o final a clasificación para Tokyo e que é unha habitual das grandes competicións internacionais no seu deporte.

O campo de adestramento en Suecia prolongarase desde este mesmo luns 14 ata o día 24 de xuño.