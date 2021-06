Vilagarcía vela armas para vivir o play-off do Arosa: "A cidade vai estar volcada"

Meterse na nova Segunda RFEF é o obxectivo dun Arosa que ve na fase de ascenso o colofón ideal á tempada do seu 75 aniversario.

Os de Rafa Sáez están a dous encontros da gloria, e contarán ademais co factor cancha nunha Vilagarcía que engalanará para apoiar aos seus. Así o confirmou o alcalde, Alberto Varela, acompañado do concelleiro de Deportes, Argimiro Serén, e de presidente e vicepresidente arosista, Manolo Abalo e Rodrigo Lojo.

Entre as medidas de apoio destaca a decisión de iluminar de vermello o obelisco e as fontes das prazas da Independencia e de Galicia.

"Estes días para o Arosa e para Vilagarcía son moi importantes. En boa medida todos os vilagarciáns sexan ou non afeccionados ao fútbol creo que todos por amor a Vilagarcía a este club imos a estar pendentes e volcados a ver se por fin o Arosa consegue o ascenso", sinalou o rexedor afirmando que "a cidade vai a estar volcada".

Trátase de "un momento especial, no que estamos vivindo o 75 aniversario. Creo que é bonito para a comarca e para a cidade en xeral", explicou á súa vez Abalo.

Ademais instalarase unha carpa na Praza de Galicia para anunciar o play- off e vender camisetas, bufandas e bandeiras do conxunto arlequinado.

O Arosa, tras varias semanas de incerteza, sabe ao fin o camiño que lle espera na fase de ascenso tras disputarse a última hora do mércores o aprazado Somozas-Choco. Ao vencer o primeiro o rival arosista en semifinais será o Estradense o vindeiro sábado 12 de xuño (19.00 horas), mentres que a segunda semifinal disputarana Polvorín e Somozas (domingo 13, 17.00 horas).

En caso de superar esta eliminatoria a gran final terá lugar o 20 de xuño.

As entradas para a semifinal están á venda para os socios do club a un prezo de 5 euros ata leste mesmo xoves. Para o resto de afeccionados o prezo será de 12 euros podendo adquirir os billetes para partir do venres.