Naval e Ciudad de Pontevedra dominan o autonómico de inverno

O encoro de Castrelo de Miño acolleu este domingo o campionato galego de inverno de embarcacións de equipo K2 e C2 sobre a distancia de 5.000 metros no que participaron ao redor de 400 deportistas pertencentes a 40 equipos e que se pechou con vitoria do Naval de Pontevedra en categoría absoluta masculina e do Ciudad de Pontevedra, en feminina.

En kaiak, o primeiro posto da clasificación individual foi para a embarcación do Fluvial de Lugo formada por Julián Becerro e Miguel Fernández, seguidos de Iván Alonso e Jaime Sobrado (Piragüismo Olívico) e Sebastián Delgado e Matías Otero (Kaiak Tudense).

En canoa o triunfo caeu en mans de Fernando Bustos e Diego Miguéns (Catoira), mentres que o segundo e terceiro posto leváronllo as parellas do Ciudad de Pontevedra, Álvaro López e Jaime Duro; así como Martín Jácome e Pablo Crespo.

No kaiak feminino, Tania Álvarez e Natalia García (Breogán do Grove) lograron o ouro. A prata foi para Nuria Romero e Lucía Soutelo (Kaiak Tudense), mentres que o bronce para Adriana Quevedo e Cristina Expósito ( EP Ciudad de Pontevedra). Na canoa Lucía Graña e Claudia Couto ( EP Ciudad de Pontevedra) foron dominadoras por diante de Antía Romero e Verónica Ferreirós ( Rïas Baixas) ou Ángela Jorge e Nuria Rodiño ( EP Ciudad de Pontevedra).

O ouro en categoría xuvenil leváronllo os kayakistas Roi Blanco e Adrián Neira, mentres que en canoa gañaron Carlos Picón e Borja Castiñeiras. No cadro feminino Eva González e Eva daviña foron as mellores a bordo do kaiak, mentres que Ana dá Fonseca e Natalia Varela, triunfaron en canoa.