O prometedor atleta David Vicente debutará co Playas de Castellón no torneo de Reyes de Pontevedra

O atleta pontevedrés de categoría xuvenil, David Vicente, debutará no clásico torneo de Reyes que se celebra na cidade do Lérez cada ano co seu novo club, o Playas de Castellón.

O prometedor deportista de só 16 anos, que continúa a súa formación na disciplina do Club Altetismo Rías Baixas baixo a dirección técnica de Gonzalo Méndez, participará na modalidade de 60 metros valas co obxectivo de relacionarse cos mellores especialistas de España desta proba para conseguir o seu billete ao campenato de Europa xuvenil ao aire libre.

No tradicional torneo de Reis enfundarase por primeira vez o seu novo equipamento, a do mellor equipo de atletismo de Europa, o Playas de Castellón, que puxo os seus ollos nunha das perlas do atletismo galego. Vicente ten a posibilidade de desprazarse á Comunidade Valenciana para mergullarse no sistema de traballo dun club que lle ofrece tamén a posibilidade de compaxinar a súa formación deportiva e universitaria.

"Unha oferta irrechazable", aseguran desde o Atletismo Rías Baixas.