O Santiago Futsal será o rival do Leis na terceira eliminatoria da Copa do Rei

O Leis Pontevedra e o Santiago Futsal volverán ver as caras semanas despois do partido amigable de pretempada que desencadeou o confinamento dos planteis de ambos os equipos ao detectar casos positivos por Covid.

Farano esta vez en competición oficial, a pesar da súa diferente categoría, e é que se enfrontarán na terceira rolda da Copa do Rei.

Así o estableceu este xoves o sorteo celebrado na sede da Real Federación Española de Fútbol para unha rolda composta por equipos de Segunda e Segunda División B.

A eliminatoria, a partido único, disputarase en Pontevedra, no Pavillón Municipal dos Deportes, o 17 ou 18 de novembro.

Será o primeiro encontro dos pontevedreses no Torneo do K.O., xa que en primeira rolda avanzaron pola retirada do seu rival, O Esteo, e na segunda quedaron exentos por sorteo.

