Adrián Paz, un campión de Europa de fútbol sala tras o mostrador dunha tenda de deportes

Adrián Paz na tenda Chico's Sport, nas Galerías da Oliva © Mónica Patxot

Foi campión de Europa de fútbol sala, tanto en categoría feminina como masculina, e tamén parte da Selección Española que logrou a medalla de bronce nos últimos Xogos Olímpicos da Xuventude, pero agora, en plena pandemia, esfórzase cada día tamén en sacar adiante un negocio en Pontevedra.

Adrián Paz, membro do staff técnico da Real Federación Española de Fútbol Sala, embarcouse o mesmo día que se decretaba o primeiro estado de alarma nunha nova aventura, rexentar xunto á súa parella a tenda de deportes Chico's Sport, nas Galería da Oliva.

"Demos na diana, porque coincidiu todo mal", recoñece este pontevedrés de Marcón, que decidiu apostar por un negocio propio "un pouco para axudar á miña parella e para cubrir as costas de fronte ao futuro", se polo que sexa non pode seguir vivindo do fútbol sala. E menos mal que polo momento segue contando co seu traballo como preparador físico na Federación Española porque "se non chega a ser por iso os meses que non puidemos abrir a ver de onde quitaba para pagar a hipoteca".

Agora o coronavirus colócalle nunha encrucillada, a de compaxinar a súa atención ao público coas 'burbullas' anti-Covid que se establecen nas concentracións da Selección Española Feminina, coa que debe concentrarse a mediados de novembro en Las Rozas para afrontar un dobre amigable ante Eslovaquia. Como o fai? Pois "con moito coidado e moitas precaucións. Tentas sobre todo cando estás en tenda respectar moitísimo as distancias de seguridade, aínda que ás veces nunha tenda deste estilo, que é familiar, esa proximidade téntala mostrar doutra maneira", sinala.

Despois, a nivel deportivo, "na burbulla está todo máis que controlado coas PCR. Temos que ter un negativo antes da concentración, logo non podemos saír do hotel". Por iso para minimizar riscos "aquí é ir da tenda para casa e viceversa, non hai opcións a nada porque pos en perigo o teu traballo profesional e o teu emprego familiar", explica.

Para Adrián "estar no fútbol sala era o soño que tiña de toda a vida. Cando era pequeno soñaba con moitas cousas, como chegar a un Mundial, pero ser bicampión de Europa tanto coas mozas como cos mozos é algo que xamais podía imaxinar, ou ir uns Xogos da Xuventude como fomos en 2018 e aínda por encima fixemos medalla de bronce, foi espectacular", motivos suficientes para agarrarse con uñas e dentes á súa vocación.

Con todo, nunha situación como a actual confórmase con ir día a día. "O futuro? Eu sinceramente agora mesmo teño a ilusión de poder chegar á seguinte concentración. O importante agora non é o deporte, é a saúde das persoas, por iso para min a ilusión é que isto vaia mellorando e poder ir a novembro a esa concentración, que non se cancele, que as nenas non teñan positivos... Agora mesmo é o día a día, pensar máis aló non é real", recoñece con franqueza.

Todo un profesional do fútbol sala que, a nivel deportivo, ten o reto de revalidar coa Selección Española Feminina o título continental logrado a principios de 2019. A fase de clasificación non comezará ata o mes de outubro do próximo ano, así que mentres tanto e se o coronavirus non di o contrario, seguirá ofrecendo a súa experiencia detrás do mostrador de Chico's Sport nas Galerías da Oliva.