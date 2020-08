Os novos brotes de Covid-19 obrigan a cancelar o europeo de piragüismo sprint de Romanía

Campeonato Galego Sprint Sénior de piragüismo no Pontillón do Castro © Cristina Saiz

A pandemia do coronavirus segue castigando o calendario deportivo internacional. Este luns a Federación Europea de Piragüismo ( ECA) fixo oficial a cancelación do campionato de Europa de piragüismo sprint que ía celebrarse na cidade romanesa de Bascov entre o 15 e o 18 de outubro.

Nun comunicado compartido nas súas redes sociais, a ECA explica que debido á situación sanitaria en Europa, con países que impoñen restricións aos desprazamentos a outros países, "tomamos a decisión de cancelar a organización" do devandito campionato.

Coa vista posta nos Xogos Olímpicos que, se a situación sanitaria o permite, celebraranse en Tokyo no verán do 2021, os piragüistas españois tiñan previsto acudir á cita romanesa co obxectivo de comprobar o seu estado de forma despois de varios meses sen competicións de alto nivel.

Antes deste europeo celebrarase, siegue aínda programado, para o 22 de setembro, a pesar da pandemia, unha proba da Copa do Mundo na cidade húngara de Szeged á que tamén teñen previsto acudir padeeiros galegos. Os billetes para esta competición sairán dunha Copa de España prevista para a primeira fin de semana de setembro en Asturias.

Tamén foi cancelado o campionato de España sénior que ía celebrarse en Verducido entre o 2 e o 4 de outubro.