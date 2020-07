O Bádminton Ravachol viaxa a Londres para poñer a guinda internacional ao seu primeiro proxecto na elite

O salto de calidade para que o Club Bádminton Ravachol Pontevedra consiga competir con garantías na súa estrea na División de Honra pasa polo mercado internacional.

Aí é onde busca o club pontevedrés polo menos un par de fichaxes que completen un plantel no que continuarán a maioría de xogadores que conseguiron o ascenso á elite.

Con esta intención, e tras varios meses peiteando as opcións que ofrecía o mercado, o director deportivo Jesús Pereiro e o xogador do primeiro equipo e coordinador da base Manuel Brea teñen previsto viaxar nos próximos días a Londres, nun desprazamento exprés debido ás dificultades que entrañan agora mesmo os voos internacionais.

Na capital británica os responsables do Ravachol entrevistaranse con tres xogadores esperando pechar as que serán as primeiras fichaxes para o proxecto na máxima categoría.

"Reforzar ao equipo é fundamental se queremos ser competitivos, xa que nunha liga tan esixente como División de Honra xa non vale só co da casa, todos os equipos teñen estranxeiros", explicou Pereiro.

As xestións están a ter lugar ao mesmo tempo que o Bádminton Pontevedra traballa a contrarreloxo para reunir os recursos económicos que lle permitan xogar en División de Honra. "A incerteza sobre os patrocinios segue aí, temos varias portas abertas en empresas privadas que esperamos se resolvan pronto, pero estamos decididos a afrontar a liga coas máximas garantías posibles", asegura o director deportivo.

Por último o Ravachol está a valorar diferentes opcións para fixar unha sede para os seus partidos como local, xa que ata o de agora as xornadas disputábanse por concentración nunha sede, algo que non sucederá a próxima campaña cun formato tradicional alternando encontros na casa e fóra.