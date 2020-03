Outra exhibición rematadora de Rufo na importante vitoria do Pontevedra sobre o Getafe B (2-3)

Álex González celebra o gol da vitoria do Pontevedra fronte ao Getafe B en Madrid © Mosrey Fotografía

Tres puntos de ouro, devolución de moeda ao Getafe B, que gañara en Pasarón na primeira volta por idéntico resultado, e nova exhibición rematadora de Rufo, que asinou os dous primeiros goles do Pontevedra, completando Álex González un triunfo tranquilizador para abrir brecha cos postos de perigo.

Luces e sombras no equipo granate, que volveu cometer perigosos e importantes fallos defensivos, pero que tivo carácter e malgastou traballo para ir sempre por diante no marcador e aguantar o tipo cando máis apertaba un rival necesitado, en mala situación na táboa, aínda que chegaba no seu mellor momento de resultados da tempada.

O de Rufo nestas dúas últimas xornadas é todo un espectáculo. O dianteiro fichado no mercado invernal, está a xustificar a base de golazos o investimento realizado, ata o punto de ir camiño de converterse no novo ídolo da afección granate.

Comezo trepidante de partido, con dous equipos moi intensos e unha presión alta do Pontevedra para tentar manter aos getafenses lonxe da área. Con menos balón, pero máis profundidade, serían os galegos os primeiros en avisar cunha dobre oportunidade de Álvaro Bustos, que se foi a corner, taponado o disparo por un defensa, e outro intento de Álex González, que tampouco atopou portería.

Pouco tardaría en inaugurarse o marcador. Adiantaríase o Pontevedra nunha acción a balón parado, co lanzamento dunha falta desde a banda esquerda a cargo de Adrián Cruz que Rufo rematou de cabeza elevándose sobre toda a defensa local.

Con todo, a alegría visitante durou pouco e de novo como consecuencia da debilidade que con frecuencia mostra a zona central defensiva do equipo granate. Nesta ocasión Miranda atopou o oco enviando un pase filtrado que Hugo Duro aproveitou para quedar só ante Edu e levar o empate ao marcador.

Animáronse os locais, na mesma medida que o Pontevedra acusaba lixeiramente o golpe, pero sempre sen volver a cara ao partido e coas ideas moi claras: buscar a Rufo á menor oportunidade. Así o fixo Álvaro Bustos, pouco antes da media hora. O asturiano púxolle un balón que para calquera outro dianteiro sería complicado rematar pero que Rufo converteuno en ouro, colocando un remate de cabeza tan axustado que se foi ao poste antes de terminar no fondo da portería local, poñendo de novo por diante aos galegos e asinando o quinto gol do ariete granate en dous partidos.

Os de Emilio Ferreras pasaron a dominar e lograron empatar de novo antes do descanso grazas a unha excelente xogada individual de Alfonso, que se foi de Campillo, asistindo para Hugo Duro, que non perdoou.

Fora unha primeira parte apaixonante, ben xogada por ambos os equipos e cun duelo de "matadores" nas áreas, que deixaban a resolución pendente para a continuación.

Pero esa segunda parte pouco tivo que ver coa "tolemia" da primeira. Saíu mellor o Getafe, que conseguiu encerrar aos galegos, obrigando a Edu Sousa a intervir para tapar dous disparos desde a frontal a cargo de Alfonso e Miranda, este aproveitando un perigoso descoido defensivo. Antes, Hugo Díaz, nun lanzamento de falta, mandou o balón á parte superior do traveseiro.

A tímida resposta visitante púxoa Álvaro Bustos, cun remate que detivo ben colocado Marcos.

Superado o ecuador do período final, o Pontevedra logrou equilibrar o mando e baixar revolucións aos azulones, que empezaron a ver como os granates buscábanlles as cóxegas a súa defensa e atoparon premio a falta de 10 minutos, nun centro desde a dereita que aproveitou Álex González para bater a Marcos e adiantar por terceira vez aos seus.

Había que sufrir para defender a nova vantaxe e apareceu Edu para evitar o tanto da igualada. O capitán granate fixo unha das paradas da tempada, salvando co pé milagrosamente un remate de cabeza de Heras que xa se cantaba como gol nas bancadas.

Mesmo no desconto estivo a piques de chegar o empate nun balón que terminou rexeitando o traveseiro e que Poulolo non logrou empuxar. Na contra, co porteiro local lonxe da portería, José Carlos tivo que evitar que Álvaro Bustos fósese só cara a portería derrubándoo e gañándose unha xusta tarxeta vermella.

GETAFE B (2): Marcos; Iglesias, Hugo Díaz (Kostas, minuto 83), Poulolo, Ángel (Pesca, minuto 64), Borja Martínez, Hugo Duro, Miranda, Alfonso (Heras, minuto 83), Diori e José Carlos.

PONTEVEDRA CF (3): Edu; Campillo (Pol Bueso, minuto 69), Víctor Vázquez, Jaouad, Zabaleta; Adrián Cruz, Romay; Álvaro Bustos, José García (Pedro Vázquez, minuto 58), Álex González; e Rufo (Adighibe, minuto 86).

Árbitro: Ekhiotz Sánchez Asla (Euskadi), auxiliado nas bandas por Jagoba López Buitrago e Jonatan Castaño Ibarguren. Expulsou ao xogador local José Carlos (minuto 94). Amoestou a Hugo Díaz e Iglesias, no Getafe B, e a Víctor Vázquez, Jaouad e Campillo, no Pontevedra.

Goles: (0-1) Minuto 9: Rufo. (1-1) Minuto 16: Hugo Duro. (1-2) Minuto 27: Rufo. (2-2) Minuto 40: Hugo Duro. (2-3) Minuto 80: Álex González.

Incidencias: Ciudad Deportiva do Getafe. Uns 550 espectadores.