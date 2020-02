O Teucro pide á Federación que se repita o final do partido ante o Zamora

A polémica vivida no desenlace do partido que este domingo xogaron Zamora e Sociedad Deportiva Teucro non quedará na pista do pavillón polideportivo Ángel Nieto.

O club pontevedrés, que sente gravemente prexudicado polo ocorrido nos segundos finais do partido, pedirá á Real Federación Española de Balonmán a repetición do último minuto, desde o momento no que se produciu a controversia.

En concreto, co marcador 23-22 para os locais e xa dentro do citado minuto decisivo, a mesa arbitral concedeu un tempo morto ao Zamora cando o Teucro xa corría en contragolpe en situación favorable para igualar o encontro e sumar canto menos un punto que pode ser decisivo na pelexa pola permanencia na categoría.

Esto provocou unha tensa situación sobre a pista, con airadas protestas por parte do adestrador pontevedrés, Luís Montes, que terminaron coa súa expulsión.

Coa decisión sobre o recurso tomada, o Teucro ten 48 horas de prazo desde o partido, ata a mañá deste martes, para elaborar o recurso que será presentado #ante o órgano competente da Federación Española.

A derrota, moi dolorosa tras dominar o marcador durante gran parte do encontro, mantén aos azuis en postos de descenso a Primeira Nacional con 15 puntos, a 1 punto da zona de permanencia, ese punto que cren debía ser seu.

A pelota está agora en mans da Federación.