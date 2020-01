Dous padriños con aspiracións olímpicas

Juan Antonio Saavedra durante unha competición © Comité Paralímpico Español Lydia Pérez, nos Xogos Europeos de Minsk © Comité Olímpico Español Lydia Pérez e Juan Saavedra na presentación do Tour Universo Mujer © Cristina Saiz

A parada do Tour Universo Muller en Pontevedra non pode ter mellores padriños. A organización escolleu aos laureados deportistas locais Lydia Pérez e Juan Saavedra para dar visibilidade e promocionar o deporte feminino. Se as súas apertadas axendas llo permíten participarán nos actos previstos para a fin de semana do 8 de marzo na súa cidade. Pero, para ambos, os Xogos Olímpicos de Tokio son a prioridade.

O tirador atópase xa clasificado para a que será a súa quinta aparición nunhas olimpíadas, mentres que a nova loitadora confía esperanzada en acudir por primeira vez a un evento desta magnitude.

"En dúas semanas teño o campionato de Europa e un mes despois teño o primeiro clasificatorio a nivel Europa. Se non o consigo hai outro clasificatorio un mes despois a nivel mundial", detalla a pontevedresa que finalizou décimo sexta na súa última competición mundial e sétima no de categoría sub 23.

"É difícil pero non é imposible, imos tentar estar aí", afirma con confianza. Para conseguilo, a número uno do ranking española de loita libre feminina, debe acabar entre as seis mellores do mundial ou entre as dúas mellores de Europa.

O que ten confirmada a súa presenza en Tokio é Juan Saavedra, que participará por quinta vez nuns Xogos Paralímpicos. "Eu clasifiquei no 2018 e desde aquela estou a preparar o obxectivo máximo, que son os Xogos" asegura, mentres planea a que competicións acudir para preparar o seu concurso olímpico.

"A idea é ir a dúas copas do mundo en Perú e Estados Unidos, ao campionato de Europa en Eslovenia e quedaría outra competición en Serbia previa aos Xogos", detalla o laureado tirador a súa axenda preparatoria.

O obxectivo de Saavedra non pode ser máis ambicioso. "No ranking estou entre os cinco primeiros, o meu obxectivo é unha medalla, loitar polo ouro. Pero aos poucos, primeiro hai que entrar na final. Non fai moito fixen o récord do mundo, así que imos polo bo camiño", sostén o tirador que xa estivo en Sidney, Atenas, Londres e Río.

O mérito do deportista que conseguiu a medalla de prata en Londres non está só no seu extenso palmarés, senón nas condicións de traballo que debe afrontar a diario. "Adestrar nunha galería aberta é moi complicado. Esta fin de semana estabamos a menos dous graos. É complicado porque a idea é estarse quieto e tiritar non axuda moito", asume coa mesma naturalidade coa que, sen alzar a voz, reclama unhas instalacións dignas para o campo de tiro de Cernadiñas Novas.