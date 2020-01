O Pontevedra espera con fame pero sen ánimo de vinganza ao Rácing de Ferrol

Partido de liga entre Racing de Ferrol y Pontevedra na Malata © Ferrol360 Partido de liga entre Racing de Ferrol y Pontevedra na Malata © Ferrol360 Partido de liga entre Racing de Ferrol y Pontevedra na Malata © Ferrol360

A afección granate non esquece a humillante derrota encaixada polo Pontevedra na segunda xornada de liga. Dous autobuses de afeccionados desprazáronse á Malata coa ilusión de vivir a segunda vitoria consecutiva do seu equipo no arranque ligueiro pero o que presenciaron foi unha temperá e dolorosa goleada. Non mereceu o Pontevedra de Luismi tamaño castigo e desde entón os seareiros pontevedreses agardan a visita do Rácing para devolverlle a moeda.

O momento é este domingo. Ás 17 horas en Pasarón, que este ano non está a ser o fortín doutras tempadas. Non se esperan choivas e si que o templo granate luza unha dos seus mellores galas. Haberá ademais presencia de afeccionados rivais. Pero en lugar de axitar ás masas e lembrar como de necesario é o apoio dos seguidores para conseguir tres puntos que restablezan a moral da afección e do vestiario, nin o club nin o corpo técnico quere oir falar de vinganza. "El ánimo de la revancha para mí es un comportamiento mafioso, en el fútbol hay que ganar siempre independientemente de que hayas ganado o perdido el anterior", sostén o adestrador Carlos Pouso.

"Aquello hay que olvidarlo, aunque yo no lo vivií. Es evidente que duele perder por diferencia de goles", asume o preparador que considera o clásico galego da Segunda B "un partido más". O técnico biscaíño asegura que se toma todos os duelos "como si fuese el último", pero admite que nesta ocasión "igual con un poquito más de énfasis porque es un derbi por cercanía y porque los jugadores se conocen mucho".

A mesmo análise previa fai Emilio Larraz en Ferrol, que afronta o partido sen baixas pero inmerso nunha crise de resultados. "No creo que sean buenos esos sentimientos de venganza. El Pontevedra tiene un entrenador muy experimentado, que sabe mucho de esto y tratará de centrarse en lo que es el partido y que sus jugadores estén concentrados en lo que tienen que hacer. Lo otro son anécdotas que no vienen a cuento, además ellos hicieron un buen partido", sinalou.

Na charla previa ao decisivo encontro, asegura Pouso que se centrará principalmente en "transmitirle a los futbolistas las virtudes del rival y los defectos, porque defectos tenemos todos". Pero advirte, "si no jugamos todos los partidos al 100 %, somos vulnerables".

Non poderá contar o adestrador do cadro granate cos lesionados Javi López e Berrocal nin tampouco co sancionado Álex González, que se perderá os dous próximos partidos ao acumular as sancións por ver a quinta amarela e a tarxeta vermella no último partido fronte ao Coruxo. Pola contra, Pouso si que poderá contar co exracinguista Vïctor Vázquez, xa recuperado dun proceso gripal que o obrigou a baixar o ritmo esta semana.

Ademais dos problemas para ver porta e xerar xogadas de perigo das últimas xornadas, ao adestrador do Pontevedra preocúpalle a calidade do rival. "No está en su mejor racha tampoco estamos nosotros estamos para echar cohetes. Son un muy buen equipo, con muchísima experiencia y con jugadores determinantes. Alrededor de Joselu, el Racing tiene muy buen equipo", explica Pouso.

Ao norte de Galicia, a situación é aínda máis preocupante. O adestrador racinguista, Emilio Larraz, trata de atopar unha solución a unha xeira de catro derrotas consecutivas do seu equipo. "El del Pontevedra es un partido bonito para que el Rácing vuelva a dar una sensación de que es un equipo con capacidad para estar en la categoría haciendo las cosas bien" espera. Ademais esixirá á seus concentración "por la necesidad que tenemos de sumar, por el rival y por el escenario".