Jorge Puig foi a cabeza do "Snake" humano da San Silvestre pontevedresa

Familias, grupos de amigos, corredores experimentados, corredores afeccionados, carriños de bebé, patinetes, hastas de reno, incontables disfraces, infinitos gorros de Papá Noel e un ambiente festivo e deportivo incomparable. Nunha columna interminable de participantes, que recordaba ao clásico videoxogo Snake porque a cabeza do pelotón chegou tocarse coa cola na liña de meta, converteuse a edición número 36 da tradicional carreira de San Silvestre de Pontevedra que organiza a Sociedad Gimnástica.

Vacacións, reunións familiares e de amigos e moi bo tempo. Todo se deu de fronte para bater todos os récords de participación desta proba. E así foi. Moito antes das 17 horas, cando se deu a saída, a contorna da Alameda estaba xa abarrotada de corredores de todas as idades ansiosos por botar a correr. Pais e nais correndo da man cos seus fillos, outros empuxando do carriño de bebé, grupos de mozos amigos e tamén de adultos. A San Silvestre é unha festa que non entende de xeracións. As máis de 7.000 persoas que percorreron esta tarde as rúas da Boa Vila demóstrano.

O primeiro en cruzar a liña de meta foi Jorge Puig cando os últimos do pelotón de participantes aínda estaban a tomar a saída. Un feito que obrigou á organización para actuar con rapidez para acoutar un corredor expedito para os máis rápidos. Ao gañador o seguiron Antonio Serrat e Carlos Porto. No cadro feminino a vencedora foi Candela Sánchez, seguida de Saleta Castro e Natalia Castro.

Ademais da vertente deportiva e lúdica, a San Silvestre pontevedresa ten un lado solidario. Os participantes que o desexen poden achegar alimentos non perecedoiros para lle Rede Axuda municipal. Coas súas doazóns, o Concello recadou 250 quilos de comida que será repartido entre as familias e persoas máis necesitadas.