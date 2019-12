Os equipos do Galaico cumpren o seu obxectivo e manteñen a categoría na Copa de España de Natación

Equipo feminino do Galaico que competiu na Copa de España de 1ª División en Barcelona © Club Natación Galaico

Misión cumprida para o Club Natación Galaico na Copa de España de Clubs, ao conseguir os seus equipos a permanencia nas súas respectivas categorías.

Ata Barcelona desprazouse o conxunto feminino, na Primeira División, conseguindo un quinto posto a que lle garante continuar a próxima campaña nesta categoría. As pontevedresas sumaron 375 puntos, lonxe das prazas de ascenso que foron para CN Barcelona (525 puntos) e CN Palma (487), pero con marxe suficiente para non pasar apuros entre os 8 equipos participantes.

A convocatoria do Galaico para esta cita estivo composta por Bea Gómez, María Vilas, Carla Goyanes, Alicia Bouzas, Paula Goyanes, Antía García, Clara Otero, Nayara Fernández e Laura Cano, conseguindo resultados destacados como as vitorias de Bea Gómez no 200 libre e 200 estilos e de María Vilas nos 400 estilos e o 800 libre, ou o terceiro lugar de Carla Goyanes nos 400 estilos e de Antía García na 50 bolboreta.

Pola súa banda o bloque masculino do club pontevedrés competiu na xornada de Segunda División que se celebrou en Madrid, logrando un notable cuarto posto entre os 16 equipos participantes.

O Galaico mantivo aquí sobradamente a categoría con 847 puntos, sendo o ascenso para CN Alcalá (1.084 puntos) e para CN Sant Feliu (1.057 puntos).

Representaron ao Galaico na cita Cristian Fernández, Jacobus Van Deursen, Juan David Hernández, Cibrán Leal, Daniel Sánchez, Pablo García, Pablo Martín, Bruno Rey, Pablo Juncal, Jacobo Ucha, Marc Ciurana e Tomás Bouzas.