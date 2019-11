O pívot croata Filip Tončinić, novo xogador do Peixe Galego

Movementos no Marín Peixe Galego. O conxunto da Raña moveuse no mercado para tentar reforzar o equipo e as súas posibilidades de pelexar pola permanencia na Liga LEB Ouro.

Fíxoo logrando facerse cos servizos dun pívot que conta con experiencia na categoría e que chega para reforzar un xogo interior collo ante o pobre rendemento do dominicano Diago Quinn.

O primeiro que confirmou a directiva peixe é precisamente o acordo de rescisión con Quinn, xogador que xa non participou nos dous últimos partidos do equipo anticipando este final. Nos seus 7 encontros en Marín asinou unha media de apenas 5,3 puntos e 2,9 rebotes.

O seu substituto será o Filip Tončinić, un cinco de 2,08 metros de altura con experiencia internacional e que xogou dúas campañas no San Pablo Inmobiliaria Burgos. Na primeira delas (15/16) foi especialmente importante a súa achega con 11 puntos e 6 rebotes por partido entre liga regular e play-off de ascenso, mentres que un ano despois quedou en 6,5 puntos e 2,7 rebotes por partido.

A directiva do Peixe Galego traballa a contrarreloxo para axilizar os trámites de inscrición e que Javi Llorente poida contar con el leste mesma fin de semana no partido que lles enfrontará ao Breogán en Lugo.