Defensa de tres centrais, unha opción para que o Pontevedra acabe coa mala racha en Oviedo

Partido de liga entre Pontevedra e Atlético Baleares en Pasarón © Diego Torrado

O Pontevedra mídese este domingo a domicilio ao Oviedo B co obxectivo de poñer fin a unha serie de dúas derrotas consecutivas que afastaron ao equipo dos postos altos da clasificación. "Imos polos tres puntos", asegura o adestrador granate, Luismi Areda, que ve aos seus xogadores motivados para facerse coa vitoria.

No aspecto táctico haberá cambios en comparación co último partido disputado fóra de casa. "A intención é defender máis lonxe de portería porque alí afundímonos moito e as reuperaciones eran moi atrás e non nos deu para contragolepar. Ao mesmo tempo fixo que o Ibiza estivese moi preto da nosa portería", sinala o preparador o que non debe ocorrer este domingo a partir das 12.00 horas en Asturias.

A pesar da mala primeira parte de Ibiza, non descarta Luismi volver expor unha defensa de tres centrais. "É un sistema que traballamos, temos centrais para iso con xogadores por fóra que nos poden dar esa profundidade. Pero non o podo asegurar porque seria dar vantaxe ao rival", explica.

O Pontevedra viaxa este sábado á capital asturiana coa única ausencia de Campillo por lesión. O que ten opcións de volver dispoñer de minutos de xogo é o centrocampista hondureño Alfredo Mejía. "Está a baixar de peso e con balón está moito máis cómodo. Co paso das semanas xa estará a nivel óptimo para xogar", explica Luismi que preferiu non darlle entrada no último partido contra o Atlético baleares polo alto ritmo de xogo dos últimos minutos do enfrontamento.

"O Oviedo B é moi bo equipo, ten mozos de moita calidade, dinamismo e mobilidade. Ten gol e xoga sen presión porque o seu único obxectivo é facelo o mellor posible, non dependen dos resultados e iso faios moito máis perigosos", expón o técnico granate sobre o seu rival do domingo.

A clave do partido, segundo o preparador vigués, pasa pola seguridade en defensa do Pontevedra. "Eles non poden facer gol, temos que ser sólidos defensivamente. A partir de ser compactso, teremos opcións de gañar", asegura Luismi, quin volverá á que foi a súa casa.