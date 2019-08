O Pontevedra pide á Peregrina a milagre do ascenso

O Pontevedra realiza a tradicional ofrenda floral á Virxe Peregrina © Mónica Patxot

O inicio da liga está ao virar a esquina e para comezar da mellor maneira posible o Pontevedra apela, ademais de argumentos deportivos, tamén ao divino. Directiva, corpo técnico e xogadores pasaron na mañá deste mércores polo Santuario da Virxe Peregrina para realizar a tradicional ofrenda floral e asistir á misa.

Ao acto acudiu a presidenta do club, Lupe Murillo, que antes de acceder ao interior do templo repasou os temas de actualidade que rodean ao equipo. Insistiu Murillo en que o Pontevedra pelexará este ano polo ascenso. "Os milagres existen pero hai que pelexar por eles. Vou pelexar porque este ano deámolo todo para conseguir ese ascenso e se a Virxe axúdanos pois fantástico", declarou.

Sobre a recente fichaxe do hondureño Alfredo Mejía, a mandataria argumentou que "empezamos a pretemporada sen un centrocampista organizador, esperaba que co que tiñamos chegásenos e fose suficiente. Seguianmo pedindo e tivo que vir, non vaia a ser que por iso non saísen as cousas como son".

A chegada do mediocentro conleva a saída dun xogador con ficha sénior. Unha decisión que está a analizar a dirección deportiva e que podería non facerse oficial ata o peche do mercado. "Hai decisións que eu nunca tomaría, decisións deportivas, persoais e de todo tipo. Tomaremos a mellor para o Pontevedra. Tomarase esta semana ou o 2 de setembro, non será fácil, polo menos para min", confesou a presidenta, que todo apunta a que terá que prescindir dalgún dos centrocampistas que máis anos levan no club.

"Nos planteis sempre hai un compoñente emocional. Ás veces pesa a parte emocional e hai que tomar decisións que non son as que unha querería, pero ás veces pasa", engadiu.

Tamén se referiu Murillo á polémica suscitada estes días na cidade pola presenza de institucións en actos relixiosos. "É unha tradición neste club facer a ofrenda e débese manter. Hai moitos socios que están aqui e cada ano esperan este dia. Para os que non cren, que saiban que isto é un respecto institucional cara a algo que se fixo neste club durante moitos anos. Agora hai certas polémicas sobre isto, o club sempre veu aqui e imos seguir facéndoo", resolveu.