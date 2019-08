O pase ao mundial de China de piragüismo maratón decídese en Pontevedra

Probas dobres da derradeira xornada do Europeo de Piragüismo Maratón © Federación Española de Piragüismo

Pontevedra volverá ser esta fin de semana a capital nacional do piragüismo. Tras a disputa o xoves da emblemática regata Princesa de Asturias, o río Lérez será de novo o escenario no que se dispute o campionato de España de maratón máis multitudinario dos últimos anos e no que está en xogo a clasificación para o mundial que se disputará en China en outubro.

O evento, que foi presentado este venres no Concello de Pontevedra, reunirá a 650 deportistas de categoría sénior pertencentes a 88 clubs de 14 comunidades autónomas. O 40 % deles pertencen a equipos galegos e padeeiros pontevedreses como Raquel Rodríguez, Jessica Casal ou Óscar Graña aproveitarán que compiten en casa para lograr a clasificación para o campionato do mundo.

De forma paralela disputarase tamén o campionato de España de categoría máster, no que están inscritos 150 participantes de todas as idades. "É un récord de participación nesta categoría, na que non era tan habitual a participación de padeeiros galegos", declarou o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Fredi Bea, durante a presentación do acto.

A competición comeza o sábado á primeira hora da mañá coa disputa das carreiras individuais. Os xuvenís serán os primeiros en tomar a saída ás 9.00 horas, mentres que a regata máis esperada, o C1 e K1 de categoría sénior tanto feminina como masculina, partirá ás 11.30 horas. Pola tarde están programadas as categorías cadete e máster. O campionato conclúe o domingo cos C2 e K2, mentres que a entrega de premios está prevista para as 13.30 horas.

Ademais, este mesmo venres haberá piragüistas doutros países probando o trazado e disputándose unha praza para unha modalidade de maratón sprint, de só 3.5 quilómetros, que tamén se disputará en China.

En función da categoría, os participantes percorrerán entre 29 e 11 quilómetros. Como xa ocorreu no pasado campionato de Europa desta disciplina, o percorrido concentrarase entre o Puente dos Tirantes e o do tren, a lonxitude do trazado é duns 3.5 quilómetros e os padeeiros terán que completar varias voltas ata cubrir a distancia recollida no regulamento. Tras cada volta, os participantes terán que realizar un porteo moi técnico á hora de sbir e baixar da embarcación e que pode resultar decisivo para a vitoria.

"O piragüismo é un deporte estratéxico para Pontevedra, sempre hai xente remando non río e Galicia é unha potencia non maratón", declarou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, durante a presentación do campionato na que tamén participou o deputado provincial de Deportes, Gregorio Agís; e o xefe de servizo de Deportes da Xunta para a provincia de Pontevedra, Daniel Benavides.