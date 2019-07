Os granates inician a liga o 25 de agosto en Pasarón contra o Coruxo

Partido entre Pontevedra e Real Madrid Castilla en Pasarón © Diego Torrado

O Pontevedra xa coñece a folla de ruta para a próxima tempada. Este luns tivo lugar na sede da Real Federación Española de Las Rozas o sorteo do calendario para os catro grupos de Segunda B. E o azar deparou un derbi provincial para inaugurar a nova campaña. O 25 de agosto, a escuadra granate recibirá en Pasarón ao Coruxo. Non será o único partido de especial rivalidade do verán, pois na xornada seguinte os de Luismi viaxarán a Ferrol para enfrontarse, despois dun ano ausentes na categoría, ao Racing na Malata.

Logo será o filial do Sporting de Xixón no que pise o céspede de Pasarón e o terceiro derbi da primeira volta non chegará ata o 27 de outubro, cando se dispute a xornada número 10 coa visita do Pontevedra ao campo vigués de Barreiro para medirse ao Celta B, que este ano dirixen os irmáns Montes.

Os de Luismi pecharán a liga o 27 de maio en Boadilla contra o Internacional de Madrid, nas dúas xornadas previas nas que adoita estar en xogo o cumprimento dos obxectivos, o Pontevedra visitará ao Raio Majadahonda na semana 36 e recibirá ao San Sebastián de los Reyes na 37.

As pouco desexadas visitas aos arquipélagos e a Melilla quedaron repartidas ao longo de todo o curso. O primeiro voo chegará no mes de setembro con destino a Eivissa na xornada 4, mentres que na seguinte recibirá en Pasarón ao Atlético Baleares. O desprazamento a Melilla terá lugar na xornada 30, aínda que antes, na xornada 14 visitarían en Mallorca ao Pena Deportiva. A viaxe máis longa, a visita ao As Palmas Atlético, producirase en decembro coa xornada 16 en xogo.

Un dos partidos máis esperados da tempada é a visita do Real Madrid Castilla, dirixido polo histórico capitán branco, Raúl González e con xogadores que están chamados a ser as futuras estrelas do club no persoal como o xaponés Kubo. Aínda que ambos os equipos veranse as caras este verán no céspede de Baltar, o primeiro duelo en liga celebrarase en Valdebebas o 13 de outubro e o partido de volta, correspondente á xornada 27, terá lugar o 1 de marzo.