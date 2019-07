Un triangular ante Deportivo e Tenerife en Pasarón, prato forte da pretempada do Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol fixo públicos os seus compromisos de preparación durante a pretempada, que comezará o vindeiro luns día 15 de xullo.

Como nos últimos anos, dúas serán as citas do equipo no Estadio Municipal de Pasarón, que servirán de presentación ante os seus afeccionados.

A primeira delas será o partido amigable inaugural da pretempada, co LX Trofeo Luís Otero que terá como rival o mércores 24 de xullo ao Racing de Ferrol, equipo recentemente ascendido á Segunda División B.

A outra oportunidade de ver aos granates en acción na casa será o prato forte, cun triangular ante dous conxuntos de superior categoría, o RC Deportivo e o CD Tenerife, ambos os dous de Segunda División e que pisarán Pasarón o mércores 31 de xullo.

Ademais, figuran na planificación varios triaungulares máis, un ante Celta B e Fabril en Moraña e outro ante Estadrense e UD Ourense en Teo, e un partido contra o Real Madrid Castilla en Portonovo.

O exame xeral antes do inicio da liga chegará unha semana antes do debut, o 18 de agosto, visitando o Arosa na Lomba.

As datas da pretempada granate, a falta de concretar horario e prezos das entradas, son as seguintes: