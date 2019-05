O Peixe Galego ou o triunfo dun proxecto humilde e constante

Marín aínda saborea o ascenso, por segunda vez na historia, do Peixe Galego á segunda categoría do baloncesto nacional, a Liga LEB Ouro, conseguido non sen sufrimento na cancha do CB Villarrobledo.

Trátase dun resultado heroico do conxunto 'peixe', cun orzamento humilde dentro da categoría de Prata pero aproveitando ao máximo os seus recursos, cun plantel curto á que Javi Llorente conseguiu sacar todo o seu potencial.

Precisamente no técnico e na estabilidade do proxecto está unha das claves do éxito. Tras saborear a LEB Ouro, o club descendeu dous chanzos de golpe, perdendo unha categoría por cuestións deportivas e outra nos despachos ata a Liga EBA.

Lonxe de perder a compostura, o Peixe Galego apostou pola mesura e a continuidade que lle levaron á elite, reforzando a confianza en Javi Llorente e na súa dirección deportiva, un home de club que comandou a remontada. Primeiro conseguiuse nun curso inmaculado, sen unha derrota, ascender a Prata, e esta tempada, sen máis presión que tentar conseguir a permanencia na categoría, rompeu todos os prognósticos.

Co primeiro ascenso reforzaron plantel con xogadores nacionais importantes e talento foráneo. Aquí precisamente reside outra das claves, un 'scouting' que acertou nas súas apostas estranxeiras, xa que o salto de calidade chegou da man de Gregory, Badmus e Vashil Fernández, ofrecendo os tres un rendemento sobresaliente sobre todo nos encontros decisivos.

A tempada con todo non foi un camiño de rosas para os de Marín. Tiveron que empregarse a fondo para pasar o primeiro corte e meterse na segunda fase de competición no Grupo A, que pelexaba polo ascenso. Entraron ao límite con 12 vitorias, pero o average favorable respecto a os seus rivais directos.

Nesa fase non había presión, e esa foi unha gran baza para o equipo e para seguir competindo mesmo cando a falta de poucas xornadas víanse case sen opcións. Así, nun arreón final, alcanzaron na data definitiva a quinta praza, última para disputar as eliminatorias polo ascenso, e de novo grazas ao average favorable.

Era un éxito inesperado, e como rival aparecía un escollo que parecía insalvable, o CB Villarrobledo que gañara durante a tempada os seus dous encontros contra o Peixe Galego de maneira consistente. Con todo os de Javi Llorente sacaron o seu xene máis competitivo para no choque de ida conseguir 16 puntos de renda, unha vantaxe que defenderon con uñas e dentes na volta para converterse, con todo merecemento, en equipo de Ouro.

RECIBIMENTO NO CONCELLO

O logro do Peixe Galego foi celebrado ao grande no municipio e terá continuidade este martes cunha recepción oficial que se celebrará no Colexio San Narciso (12:00 horas), coincidindo coa presentación do Campionato de España Infantil Feminino que volverá organizarse en Marín.