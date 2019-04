O Teucro, ante "una de nuestras últimas balas" pola permanencia na visita do Cuenca ao Municipal

O último tren para pelexar pola permanencia na Liga Asobal pasa este sábado (20:30 horas) polo Pavillón Municipal dos Deportes para un Teucro que sabe que non pode fallar ante o Ciudad Encantada de Cuenca, sexto clasificado.

"Afrontamos el partido sabiendo que es una de nuestras últimas balas para poder engancharnos", recoñece Luís Montes, cuxo obxectivo pasa por "recortar como mínimo dos puntos y poder llegar vivos a ese partido", explica en relación ao duelo da penúltima xornada en Cangas.

Para iso será necesario mellorar na xestión nos minutos finais, que privou aos azuis en Alcobendas dun triunfo máis que necesario tras dominar durante gran parte do choque.

"Creo que el equipo está dando la cara", defende con todo o técnico pontevedrés asegurando que buscarán os dous puntos en xogo ante "probablemente uno de los equipos más en forma de la liga".

Non en balde o Cuenca chega a Pontevedra tras ser recentemente finalista na Copa do Rei e selar desa forma a súa presenza a próxima campaña en competición europea. Será ademais o regreso ao Municipal de Natan Suárez, trala súa polémica saída do equipo a final de ano.

As boas noticias para Luís Montes pasan pola recuperación de Iván Fernández e Rial, que poderán axudar o seu equipo limitando desta forma as baixas aos lesionados de longa duración.

Os colexiados do encontro serán madrileño Muro San José e o valenciano Iniesta Castillo.