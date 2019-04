O PP denuncia a aparición de filtracións de auga nos pavillóns Municipal e Multiusos

Filtracións de auga no Pavillón Municipal dos Deportes © Partido Popular de Pontevedra

O portavoz municipal do Partido Popular e candidato á alcaldía, Rafa Domínguez, trasladou este luns o seu "malestar" polo estado de dúas infraestruturas importantes para o deporte pontevedrés como son o Pavillón Municipal dos Deportes e o pavillón Multiusos da Xunqueira.

Asegura Domínguez que en ambos os pavillóns prodúcense filtracións de auga, a pesar do investimento realizado nos últimos meses.

"Esta situación está a provocar un prexuízo aos nosos deportistas xa que non poden desenvolver as súas actividades con normalidade", acusa o edil do PP.

Por unha banda, no Municipal sinalan que un dos catro ximnasios que ten na planta superior rexistra filtracións de auga que impiden o normal funcionamento da actividade deportiva. Doutra banda, defenden que o Multiusos rexistrou pingueiras.

Por todo iso Rafa Domínguez insistiu en que "un bo Alcalde debería apoiar aos clubs deportivos da súa cidade. Está ben investir diñeiro en grandes eventos deportivos, pero tamén debemos mirar polos clubs deportivos dos que participan moitos veciños de Pontevedra", sinalou en referencia ao atraso no pago das subvencións deportivas.