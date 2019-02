Cómodo triunfo do Poio Pescamar sobre Viaxes Amarelle (3-0) que o leva ao cuarto posto

Partido entre o Poio Pescamar e o Viaxes Amarelle na Seca © Diego Torrado Partido entre o Poio Pescamar e o Viaxes Amarelle na Seca © Diego Torrado Partido entre o Poio Pescamar e o Viaxes Amarelle na Seca © Diego Torrado Partido entre o Poio Pescamar e o Viaxes Amarelle na Seca © Diego Torrado

Cuarto na táboa e mirando cara ao terceiro posto. O Poio Pescamar aproveitou o tropezo de Penya Esplugues para superar ao conxunto catalán e apuntar ao Jimbee Roldán en busca da mellor clasificación da súa historia. As de Dani Díaz venceron a Viaxes Amarelle con dous goles de Jenny Lores e un de Jessi nun partido cómodo.

As "rojillas" non se viron esixidas en case ningún momento polo seu rival. Viaxes Amarelle chegaba á Seca para tentar "pescar" algún punto que lle permitise un respiro na súa pugna por poñer distancia cos postos de descenso, pero conscientes de que esta non era "a súa liga" e en canto o Poio Pescamar púxose con vantaxe deixou ao descuberto as súas carencias ofensivas para inquietar a unha Silvia segurísima nas poucas veces en que as coruñesas lle esixiron.

A pesar de todo, custou abrir o marcador, tanto que o primeiro gol chegaba preto do ecuador do primeiro período, tras un roubo de Jessi en zona defensiva que propiciou unha rápida contra culminada por Jenny Lores, chegando oportuna para rematar no segundo pau.

Con vantaxe mínima das locais chegábase o descanso, pero se algunha esperanza tiñan as visitantes esfumouse practicamente na primeira xogada da continuación, cando Jessi remataba a pracer facendo subir o 2-0 ao "revoltoso" electrónico da Seca, empeñado en converterse en protagonista da segunda metade con constantes avarías que deixaban sen información sobre o tempo de xogo a equipos e afeccionados.

Viaxes Amarelle, con todo, non perdeu a cara ao partido e seguiu tentándoo con tantas ganas como escaso acerto, ata que a falta de 13 minutos de novo Jenny Lores, cun disparo afastado, poñía a puntilla co terceiro e último tanto para pechar a conta.

As visitantes, con todo perdido, tentárono co xogo de cinco, pero non fixeron sufrir a un Poio Pescamar que levantou o pé do acelerador e deixouse levar para chegar comodamente ao final.

POIO PESCAMAR (3): Silvia; Iria, Ceci, Jenny e Dani Sousa (quinteto inicial). Tamén xogaron, Ale de Paz, Jessi, Cárol, Irene García e Lidiane.

VIAXES AMARELLE FSF (0): Sandra; Renée, Marta Hermo, Irune e Martita (quinteto inicial). Tamén xogaron, Irai, Patri, María Gómez, Zaida e Mónica.

Árbitros: Coello Martínez e Menéndez Nistal, do colexio galego. Amoestaron a Jessi Ginet no Poio Pescamar.

Goles: 1-0, min. 9 Jenni Lores. 2-0, min. 21 Jessi Ginet. 3-0, min. 28 Jenni Lores.

Incidencias: Pavillón Municipal da Seca (Poio). Uns 350 espectadores.