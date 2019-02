Boas sensacións de Carla Goyanes na Copa do Mundo de Doha de natación en augas abertas

A participación da pontevedresa Carla Goyanes na Copa do Mundo de Natación en Augas Abertas celebrada a fin de semana en Doha (Qatar) deixou boas sensacións, aínda que o resultado final non fose destacado.

Así o recoñece o departamento técnico da Real Federación Española de Natación, que cre que Goyanes deu "un paso adiante".

Isto é así pola deportista do Club Natación Galaico mantívose durante tres das catro voltas da carreira de 10 quilómetros no grupo de cabeza, e só un contratempo con outra nadadora que lle obrigo a parar para colocar as lentes fixo que se descolgase.

Todo iso a pesar de competir en categoría absoluta sendo aínda júnior e a pesar das esixentes condicións coas que se disputou a proba da Copa do Mundo, con ondada e vento.

Carla Goyanes finalizou en Doha no posto 44 cun tempo de 2 horas, 9 minutos e 48 segundos, resultando vencedora a brasileira Ana Marcela Cunha (2:03:52).