Lydia Pérez e Pablo García abren a tempada en Francia

Noelia Lalín e Lydia Pérez, deportistas bolseiras no CGTD © Federación Galega de Loitas Olímpicas

A tempada iníciase en Francia para os dous máximos expoñentes do Club de Loita Pontevedra, Lydia Pérez e Pablo García.

Ambos os deportistas, bolseiros no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, participarán esta fin de semana, ata o domingo 7 de outubro, no Torneo Internacional Henri Deglane de Niza de Loitas Olímpicas, na que supón a súa primeira competición oficial do curso.

Lydia competirá na categoría de -62 quilos, mentres que Pablo García farao na de -74 quilos dentro do equipo que despraza á cita a Selección Nacional Absoluta.

Xunto a eles estará tamén Noelia Lalín (Keltoi Vila de Cruces), que adestra no grupo de tecnificación do CGTD de Pontevedra, completando a representación galega en Francia Damián Iglesias (Club de Loita Touro).