Alice Pinot e Carlos Porto vencen na XXI Milla Urbana San Miguel

XXI Milla Urbana San Miguel de Marín © Diego Torrado

A Milla Urbana San Miguel de Marín non defraudou un ano máis, enchendo de deporte a celebración popular de San Miguel.

Preto de 600 atletas tomaron parte na que era a XXI edición da proba popular.

Desde as 17:00 horas foron disputándose as carreiras nas diferentes categorías, de base e populares, no medio dun gran ambiente ao redor do habitual circuíto da Avenida de Ourense.

As últimas en ter lugar foron o prato forte, as carreiras elite nas que se impuxeron Alice Pinot e Carlos Porto respectivamente na categoría feminina e masculina.