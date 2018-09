O Teucro estrea un 'punto azul' na rúa Rosalía de Castro

O Teucro abre un 'punto azul' no quiosco de Rosalía de Castro © Paula Sanmartín

O inicio da Liga Asobal está ao virar a esquina, a só uns días, e o Teucro non quere que pase desapercibido.

O club pontevedrés inaugurou este mércores un 'punto azul' en pleno centro da cidade co que pretende achegarse aos seus afeccionados e prestarlles servizo.

Trátase do antigo quiosco situado na rúa Rosalía de Castro, próximo á Praza de San Xosé, e que durante esta semana venderá merchandising do Teucro e servirá de oficina do club atendendo á súa campaña de socios (12:00 a 13:30 horas), xa que alí poderá un darse de alta como abonado para a tempada que comezará o sábado 8 de setembro no Municipal ante o Sinfín.

Na inauguración do quiosco estiveron presentes membros da directiva, corpo técnico e xogadores do primeiro equipo, que repartiron artigos como globos e adhesivos polas rúas próximas.

O Teucro informou ademais que ante o inicio de liga ampliará o horario de atención ao público na súa oficina do Pavillón Municipal dos Deportes, sendo esta semana de 10:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas.