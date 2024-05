Todo ou nada para o Marín Futsal

A 40 minutos da permanencia na elite ou do desastre está o Marín Futsal, para o que a última xornada de liga de Primeira División supón un todo ou nada.

O conxunto marinense recibe na Raña este sábado (18.30 horas) na data definitiva do campionato o Ourense Ontime, oitavo clasificado e xa sen nada en xogo, un partido para o que pide o máximo apoio posible aos seus afeccionados.

As contas son sinxelas, empatado a puntos co Viaxes Amarelle pero con mellor diferencial, unha vitoria do Marín deixaríalle un ano máis na elite. De non lograla debe canto menos igualar o que faga o seu rival.

Cabe destacar que o Amarelle visitará na xornada decisiva a pista do xa campión da fase regular, o Burela Pescados Rubén.

"Estamos moi motivadas polo puntos que están en xogo. Imos dar todas máis do cento por cento", asegura a xogadora Patri Arruti, que espera "un partido emocionante e intenso".

O Marín Futsal afrontará a final pola permanencia cunha convocatoria na que están as futbolistas habituais, como son Patri Arruti, Ana Pinto, Inés Mayan, Adri, Café, María Estévez, Carol Bravo, Carolina Pedreira, Débora Lavrador, Giba, Gi Portes e a cadete Daniela Fernández 'Dany'.