O skate galego reúnese en Portonovo

O skate é un deporte con cada vez máis afeccionados, sobre todo tras a súa inclusión no programa dos Xogos Olímpicos. Por iso un evento como o Rakayo Skate Open é unha boa ocasión para achegarse a el.

Portonovo acollerá o vindeiro sábado 25 de maio a terceira edición desta competición, organizada por Rakayo e Viejo Lobo School coa colaboración do Concello de Sanxenxo, e que tivo que ser aprazada no seu momento pola mala meteoroloxía.

No skate park de Portonovo daranse cita competidores de diferentes partes de Galicia garantindo espectáculo.

A proba dará comezo ás 10.00 horas cos competidores da modalidade skate sub-12 que dispoñerán de dúas roldas a realizar no bowl. Puntuarase cada rolda e elixirase a mellor puntuación. A partir das 12.00 horas celebrarase pola súa banda a Scooter Open con dúas probas diferentes: Rolda Street na que se dispoñerá de dúas roldas de 40 segundos para moverse por todo o skatepark, e a Beststrick, na que os participantes gozarán de tres intentos para facer o seu mellor truco. Unha vez realizadas as dúas probas, sumaranse as puntuacións e elixiranse aos gañadores.

Xa pola tarde, de 16.30 a 20.30 horas, celebrarase o Skate Open na que os participantes dispoñerán de varias seccións onde se premian as dúas mellores puntuacións de cada modalidade.

O Rakayo Skate Open pecharase ás 21.00 horas coa disputa da gran final, na que se celebrarán dúas probas distintas.