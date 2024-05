Álvaro Juncal y Sergio Doval, na fase de ascenso a Primeira RFEF

Álvaro Juncal Moreira, árbitro pontevedrés de fútbol © Real Federación Galega de Fútbol

Dous representantes da arbitraxe pontevedresa foron seleccionados para participar na fase de ascenso a Primeira RFEF, recompensando o seu bo facer ao longo da tempada.

Trátase do colexiado principal Álvaro Juncal Moreira e do asistente Sergio Doval Gil.

No caso de Juncal, aos seus 25 anos, trátase só da súa terceira tempada na Segunda RFEF, categoría na que dirixiu ata a data 38 encontros.

Ademais o Comité Técnico de Árbitros (CTA) seleccionou tamén a tres galegos máis, Jesús López Fernández (Lugo), Eugenia Gil Goriano (A Coruña) e o asistente Álvaro Gil Soriano (A Coruña).

Os colexiados galegos forman parte dos 34 árbitros seleccionados para dirixir as eliminatorias do play-off durante as próximas semanas.