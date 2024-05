Un Cisne de dúas caras rasca un empate en Antequera (31-31)

O Club Cisne Balonmano rascou un importante punto na cancha do Dólmenes Antequera nun duelo no que tivo serios apagamentos e no que chegou a ir seis puntos por baixo, pero un bo inicio do segundo tempo e a seriedade e firmeza dos minutos finais permitíronlle conseguir o empate.

Arrincou o partido da peor maneira para o Cisne, e é que tras os primeiros minutos de tenteo e repartición de goles en ambas as porterías, a forte defensa local provocou que entrase nunha dinámica de imprecisións que se traduciu nun resultado de 10-5 ao cuarto de hora de xogo e que obrigou a Jabato a parar o cronómetro.

Con todo, a pesar de conseguir que o seu equipo desatascásese para gol, o Antequera seguía moi acertado no lanzamento e mantiña unha renda de 4 e 5 goles a pesar dos intentos dos de Lérez de neutralizala.

Estaban a ser moi superiores os xogadores de verde e mesmo aumentaban a diferenza ata os seis goles a falta de cinco minutos para o intermedio. Foi entón cando Antonio Pérez foise dous minutos ao banco e o Cisne, cun xogador máis na cancha, soubo interpretar onde estaba a superioridade e atopou boas posicións para soltar o brazo e reducir a distancia en tres goles (17-14).

Pediu tempo morto o técnico local, Nacho Castillo golpeou na cara co balón a Abián Rodríguez e foi excluído, pero esta vez os brancos non souberon aproveitar a situación para recortar diferenzas e o encontro foise ao descanso nun resultado de 19-15.

Despois do paso polos vestiarios o guion cambiou por completo e foron os de Lérez os que pasaron a dominar, aproveitando as exclusións do rival, e empataron aos 10 minutos do segundo tempo (22-22).

Non tiña paciencia á hora de atacar o Dólmenes Antequera, pero atopaba nos extremos a súa bombona de osíxeno para volver colocarse cun colchón de tres tantos que obrigaba a Jabato a parar o cronómetro a falta de pouco máis de 12 minutos para a conclusión (28-25).

Deu coa tecla o técnico pontevedrés e entre Furtado, Mateo Arias e Victor Fernández encargáronse de voltear o luminoso e colocarse por diante por primeira vez no partido e complicar as cousas a un Antequera que tivera os dous puntos no peto pero atascouse nos instantes decisivos (29-31).

Pediu tempo morto o adestrador local, Martín Ariel recortou diferenzas e a zaga de Antequera interceptou o pase en primeira liña no seguinte ataque do Cisne. Os andaluces iniciaron o contragolpe, Alberto Delgado freou ao seu rival e o colexiado pitou sete metros e mandouno dous minutos ao banco.

Álex Díaz transformou o lanzamento no empate a 31 e Jabato volveu parar o cronómetro para tentar aproveitar a última ofensiva do encontro, pero o Antequera mantívose firme en defensa e o partido pechouse cunha repartición de puntos.

