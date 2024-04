Derrota do Tenis de Mesa Monte Porreiro no seu último enfrontamento en casa da tempada

O Tenis de Mesa Monte Porreiro non puido brindarlle aos seus un triunfo na última xornada na casa da tempada.

O conxunto pontevedrés, co cuarto posto xa no peto, viuse superado en Príncipe Felipe por un Hortitec Alzira (1-4) que si se xogaba moito, a permanencia na máxima categoría do tenis de mesa nacional, a Superdivisión.

André da Silva cedeu o primeiro punto tras pelexalo durante cinco mangas contra o visitante Darius Emanuel Movileanu, pero reaccionaba o Visit Pontevedra igualando Miguel Ángel Vílchez ao vencer a José Ángel Guillot.

Ata aí chegou o Monte Porreiro, ao caer despois Martín Betancor, Vílchez e Da Silva nos seguintes partidos.

A pesar da derrota o Visit Pontevedra segue en cuarta posición da Superdivisión a falta dunha xornada para o final da liga, a que lle medirá a domicilio ao Irún Leka Enea.