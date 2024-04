Pau do descendido Leganés ao Poio Pescamar (1-2)

Poio Pescamar - Leganés © Cristina Saiz

A Primeira Nacional feminina de fútbol sala está a entrar na súa recta final e os intereses do Poio Pescamar son claros: finalizar entre os catro primeiros para así disputar a fase polo título de liga.

Con todo, ningún equipo vaillo a poñer fácil, mesmo aínda que estea descendido como é o caso do pechacancelas Leganés, que deu este sábado a sorpresa na Seca ao gañar por 1-2 e romper a serie de oito partidos sen perder do equipo conserveiro.

E tivo as súas opcións o Poio Pescamar para facerse coa vitoria, pero a falta de acerto para portería truncou os seus intereses e terminou morrendo na beira.

De feito é que a maior parte das accións de perigo protagonizounas o cadro local, con todo foron as pepineras as que tiraron de eficacia e adiantáronse no minuto 15 cun disparo cruzado de Moni desde banda esquerda que non puido deter Sandra Buzón.

Seguiron asediando a portería rival as xogadoras adestradas por López-Tulla, pero unha inmensa Falconi encargábase de salvar calquera posible opción de gol. Rey fixo o 0-2 cando se alcanzou a media hora de xogo cun disparo raso, o técnico local apostou polo xogo de cinco e Martita reduciu distancias cun chute que se coou entre as pernas da porteira.

O Poio Pescamar continuou cos seus intentos de remontada, pero estaba claro que non era o día. O balón non quixo volver entrar e o partido concluíu nun resultado de 1-2.

Consulta a acta nesta ligazón