O rugby de base pontevedrés saca músculo nas finais galegas

En Pontevedra o rugby goza de boa saúde, tal e como demostraron esta tempada os equipos do Mareantes RCP e Pontevedra Rugby Club (PRC).

Sobre todo na base os equipos pontevedreses sacaron músculo, chegando ás finais da Liga Galega.

De feito dous equipos do Mareantes, o M14 e o M16, disputarán este sábado 20 de abril as finais polo título autonómico que se disputarán no Estadio Manuel Anxo Cortizo de Lalín.

Os M14 mediranse no seu final (11.00 horas) a Os Ingleses de Vilagarcía, mentres que o Mareantes M16 xogará fronte ao Vigo Rugby (12.30 horas), ao que se suma a presenza do Pontevedra Rugby Club na final feminina (16.40 horas).

O pleno nas finais de ligas de base completouno o equipo M18 do PRC, nun encontro xa disputado e que finalizou con derrota fronte ao Vigo Rugby.