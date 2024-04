Emocionante homenaxe do Cisne a Pablo Picallo

Despois do triunfo ante o Ibiza no Pavillón Municipal, o Club Cisne Balonmano realizou a presentación dos equipos da base e un sentido e emotiva homenaxe a Pablo Picallo no que retiraron o dorsal 8.

Case dous anos despois da súa despedida, o club pontevedrés decidiu retirar a elástica do que foi o seu xogador durante 25 anos, os 13 últimos no primeiro equipo.

Durante o acto, Picallo respondeu unha serie de preguntas dos nenos e nenas da base do equipo branco e que foron presentados tras o encontro.