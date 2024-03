O encoro de Pontillón do Castro acollerá en abril os 'Trials olímpicos' de piragüismo

O piragüismo pontevedrés contará cunha baza extra para pechar o seu pase aos Xogos Olímpicos de París, e é que xogará na casa.

A Real Federación Española de Piragüismo escolleu o encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, como sede do control selectivo no que se poderán referendar as prazas para París 2024, os bautizados como 'Trials olímpicos'.

O selectivo celebrarase do 10 ao 13 de abril, coincidindo coa primeira Copa de España Sprint da tempada.

No control a armada pontevedresa partirá con varias representantes en situación de confirmar o seu billete olímpico. Así será por exemplo no caso de Antía Jácome, que xunto á madrileña María Corbera conseguiu no último Mundial para España praza para os Xogos no C-2 500, ademais de en o C-1 200 metros. Na mesma situación están Teresa Portela e Carolina García co K-4 500 metros.

En ambos os dous casos vencer no selectivo referenda a súa clasificación para París, e de verse superadas por outra tripulación terían que competir con ela na Copa do Mundo de Szeged (10-12 de maio).

Pola contra outros padexeiros da comarca como Adrián Sieiro e Manuel Fontán traballan para dar batalla polo billete olímpico no C-2 500 aos sevillanos Cayetano García e Pablo Martínez, que no verán lograron a praza para España. Para iso deberán superalos no selectivo de Verducido e despois en Hungría.

Pablo Crespo, Martín Jácome ou Diego Domínguez soñan tamén con chegar a París no C-1.000 metros, barco aínda non clasificado e que na súa folla de ruta ten o clasificatorio continental do mes de maio previsto tamén en Hungría.