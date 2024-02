Dolorosa derrota en casa do líder (31-26)

Dolorosa derrota do Club Cisne Balonmano en casa do líder Burgos. O conxunto pontevedrés realizou unha moi boa primeira metade, pero unha serie de erros ofensivos no ecuador do segundo tempo, nos que os locais anotaron un parcial de 5-0, marcaron por completo o devir do enfrontamento.

Comezou mandando o Cisne no marcador cun parcial de 0-2 que enseguida neutralizou o equipo local con outro 2-0 que devolvía a igualdade, pero as boas accións defensivas por parte dos brancos fixeron que a vantaxe regresase (2-4).

Foi a partir de aí cando o Burgos entoouse tanto na zaga como na portería e endosou un 5-0 que obrigou a Jabato a deter o tempo (7-4, min. 12).

Guilherme Linhares puxo máis terra polo medio, pero Álex Chan foi excluído e o Cisne aproveitou esa superioridade para meterse de cheo no choque cun gol de Mateo Arias e tres de Dani Serrano (9-10).

Ernesto López, cun dobrete, devolveu a vantaxe ao Burgos tras dous erros en ataque dos brancos, Gualther Furtado foise dous minutos ao banco e Pedro Rodrígues logrou para o seu equipo unha nova renda de dous goles (12-10).

Entrou a primeira metade nos últimos 5 minutos nos que o Cisne, por medio de Furtado, volvía empatar, pero Javi Domingo rompeu a igualada para enviar o encontro ao descanso nun resultado de 14-13.

Esa igualdade mantívose durante o inicio do segundo tempo, onde practicamente cada gol duns era respondido da mesma maneira polos outros 20-19. Con todo, o lanzamento fallado desde os sete metros por parte de Bruno Vázquez e a exclusión de Furtado cambiaron por completo o devir do encontro.

Os pontevedreses enlazaron unha serie de malas accións consecutivas en ataque, e o Burgos aproveitou para colocarse coa maior vantaxe ata o momento (25-20). Jabato parou o tempo a falta de 10 minutos para a conclusión coa intención de reverter a situación, pero Chan (5 goles) e Linhares (9 goles) encargáronse de manter a diferenza para que o seu equipo fixésese co triunfo para seguir líder e invicto na súa casa.

