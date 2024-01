O Pontevedra chora a morte de Tito Estévez, porteiro dos primeiros ascensos a Segunda e Primeira División

"O Pontevedra CF desexa mostrar o seu máis profundo pesar pola morte de Tito Estévez, lenda granate e porteiro dos ascensos a Segunda e Primeira División, o pasado 31 de decembro".

Con esa mensaxe o Pontevedra Club de Fútbol deu a coñecer o falecemento dun dos seus xogadores históricos, o pontevedrés Agustín Estévez Lores, 'Tito Estévez'.

O ex-gardameta granate foi un dos protagonistas do salto desde Terceira a Primeira División da entidade pontevedresa previo ao 'Hai que roelo'. Foi de feito o capitán do Pontevedra no histórico ascenso da Puentecilla a Segunda División, no ano 1960, e que supuxo o inicio da época dourada do club.

Tres anos máis tarde formou parte do plantel que ascendeu por primeira vez á máxima categoría, na que xa non chegaría a xogar ao ser o ano no que puxo fin á súa etapa como granate.

Tito Estévez faleceu o pasado 31 de decembro aos 89 anos de idade. Descanse en paz.