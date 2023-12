O TM Monte Porreiro supera o Hortitec Alzira e despide o ano en terceira posición (0-4)

Final de ano feliz para o Tenis de Mesa Monte Porreiro, que superou este venres por un contundente 0-4 ao Hortitec Alzira TT para colocarse nunha cómoda terceira praza da Superdivisión masculina.

Non foi unha tarefa sinxela, e é que o equipo valenciano puxo contra as cordas aos pupilos de Nando Álvarez para que o triunfo non fóra tan pracenteiro como pode reflectir o resultado final.

De feito, foron os pequenos detalles nos momentos decisivos os que permitiron aos pontevedreses sumar o primeiro punto da tarde da man de Miguel Ángel Vílchez, que superou por 1-3 a José Carlos Guillot.

Despois chegou a quenda dun Martín Bentancor que non tivo rival e venceu sen maiores problemas a Gabriel de Oleza (0-3), poñendo o encontro moi de fronte para o TM Monte Porreiro.

André Filipe foi o seguinte en saltar á pista para non ceder ningún xogo ante Carlos Alonso Fernández e asegurar así a vitoria para o seu equipo a falta de disputarse o último enfrontamento entre Bentancor e Guillot, que caeu a favor do pontevedrés por 1-3.

Con este resultado, o Tenis de Mesa Monte Porreiro despide o ano en terceira posición empatado a 13 puntos co Irun Leka Enea e o Arteal Santiago, cuarto e quinto respectivamente, e pechará a primeira volta o 14 de xaneiro precisamente contra o equipo vasco.

Consulta a acta nesta ligazón