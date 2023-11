Javier Lago presenta o seu tema 'Lagartos' este 30 de novembro

Javier Lago presenta 'Lagartos' © Javier Lago

O cantautor Javier Lago presenta este xoves 'Lagartos', o terceiro adianto musical do seu primeiro disco, que sairá publicado a principios de 2024.

Neste tema volve unir o seu talento co do produtor Raúl Ben. A letra da canción xorde dunha despedida despois da perda dun ser querido. A conversión en lagarto, segundo relata o cantante, permite vivir de forma máis sinxela, atopando a paz tomando o sol.

Os dous primeiros adiantos, 'Si me lo permiten' e 'Ligero' contaron co apoio dos seguidores do músico que financia, en parte, o seu próximo álbum a través dunha campaña de crowdfunding.

Javier Lago afirma que este tema reflicte o momento vital no que se atopa e promete que "toda persoa que o escoite atopará a súa canción".

Javier Lago (Vigo, 1996) ofrece temas cunha melodía vocal moi traballada e creou temas de referencia como 'El temblor' ou 'Nada tiene sentido', alegación contra o acoso escolar.